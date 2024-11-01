Минобороны Литвы: РФ перебросила на Курщину войска из Калининграда

Примером прямой связи между борьбой Украины и безопасностью Литвы является опрокидывание российских войск из Калининградской области, которая находится на кодоне с балтийской страной. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на 10-м Киевском форуме безопасности для молодежи, сообщает Укринформ.

"Вы слышали о Сувальском перешеке, который мы считаем очень слабым местом вблизи нашей территории. Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто. Почему? Потому что они изъят войска из Калининградской области и они сейчас сражаются на поле боя в Украине. Они также сражаются против украинцев в Курской области в России" , – пояснил он.

Кащюнас подчеркнул, что опрокидывание войск из Калининграда является связью между борьбой Украины и безопасностью Литвы.

"Пару месяцев назад они говорили о милитаризации Калининградской области. Это напрямую зависит от вашей борьбы, которая ломает российскую военную машину, вытесняет Россию из других уголков мира и не дает ей реализовать другие возможные сценарии, которые будут угрожать нам напрямую. Это свидетельство того, каким образом ваша борьба нам помогает" , – сказал министр обороны Литвы.

Как сообщалось, в августе 2024 года в Литве начали наблюдать заметное сокращение российских сухопутных войск в Калининграде благодаря наступлению ВСУ в Курской области.