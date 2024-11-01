У Києві підключили до тепла більшість житлових будинків комунальних організацій

Станом на ранок 1 листопада вже 4 161 житловий будинок, або 60% від загальної кількості будівель, що обслуговуються комунальними житловими організаціями, вже отримують опалення. ﻿﻿З посиланням на пресслужбу КМДА, повідомляє Економічна правда.

За його словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, значно нижчий показник підключення, а саме 13%, у будинках ЖБК, ОСББ та відомчих будинках, яким розпочинають подавати тепло за їхніми індивідуальними заявками.