В Киеве подключили к теплу большинство жилых домов коммунальных организаций

По состоянию на утро 1 ноября уже 4 161 жилой дом, или 60% от общего количества зданий, обслуживаемых коммунальными жилищными организациями, уже получают отопление.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу КГГА, сообщает Экономическая правда.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, значительно ниже показатель подключения, а именно 13%, в домах ЖСК, ОСМД и ведомственных домах, которым начинают подавать тепло по их индивидуальным заявкам.