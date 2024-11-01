В Киеве подключили к теплу большинство жилых домов коммунальных организаций
По состоянию на утро 1 ноября уже 4 161 жилой дом, или 60% от общего количества зданий, обслуживаемых коммунальными жилищными организациями, уже получают отопление. Со ссылкой на пресс-службу КГГА, сообщает Экономическая правда.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, значительно ниже показатель подключения, а именно 13%, в домах ЖСК, ОСМД и ведомственных домах, которым начинают подавать тепло по их индивидуальным заявкам.
"Видим, что температура воздуха существенно снижается. Поэтому я прошу руководителей ОСМД, ЖСК и других ответственных лиц не медлить и обращаться к теплоснабжающим организациям для своевременного подключения зданий", - отметил Петр Пантелеев.