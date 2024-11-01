Кабмін розширив причини для розпуску добровольчих формувань

Кабінет Міністрів України вирішив розширити причини для розформування добровольчих формувань (ДФТГ). Також запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця.﻿ З посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами Мельничука, Кабмін вніс зміни до положення про добровольчі формування територіальних громад.

"Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони" , - уточнив він.

Мельничук додав, що вилучити посвідчення можуть у разі розформування добровольчого формування чи припинення контракту добровольця територіальної оборони.