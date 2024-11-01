Кабмин расширил причины для роспуска добровольческих формирований

Кабинет министров Украины решил расширить причины для расформирования добровольческих формирований (ДФТГ). Также введена процедура изъятия удостоверений добровольца.﻿ Со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам Мельничука, Кабмин внес изменения в положение о добровольческих формированиях территориальных общин.

"Расширены законные основания для расформирования добровольческого формирования и введена процедура изъятия удостоверений добровольца территориальной обороны" , - уточнил он.

Мельничук добавил, что изъять удостоверение могут в случае расформирования добровольческого формирования или прекращения контракта добровольца территориальной обороны.