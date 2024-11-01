Кіберфахівці ГУР хакнули російські банки в Криму - ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку на чотири російських банки в Криму, залишивши десятки тисяч росіян без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.﻿ З посиланням на джерело в ГУР, повідомляє Укрінформ.

«Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку на 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування “Генбанку”, “Російського національного комерційного банку”, “Банку Центр-Інвест” та “КредитУралБанку”» , - повідомили в розвідці.

Як розповів представник ГУР, десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків, росіяни масово скаржилися на непрацюючі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.

У самих банках підтвердили “крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка” та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу.