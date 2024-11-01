Киберспециалисты ГУР хакнули российские банки в Крыму - СМИ

Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку на четыре российских банка в Крыму, оставив десятки тысяч россиян без онлайн-доступа к своим банковским счетам. Со ссылкой на источник в ГУР, сообщает Укринформ.

«Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку на 4 российских банка, незаконно осуществляющих свою деятельность во временно оккупированном Крыму. В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания "Генбанка", "Российского национального коммерческого банка", "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка"» , - сообщили в разведке.

Как рассказал представитель ГУР, десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам, россияне массово жаловались на неработающие мобильные приложения банков и невозможность проведения каких-либо финансовых операций.

В самих банках подтвердили "крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка" и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.