Трамп заявив про фальсифікації під час дострокового голосування у Пенсільванії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп та його штаб заявили про випадки шахрайства під час дострокового голосування в штаті Пенсильванія﻿. Про це пише The Hill, повідомляє Ділова столиця.

"У Пенсильванії обманюють людей і попадаються на гарячому, як ніколи раніше. Повідомте про шахрайство органам влади. Правоохоронні органи повинні діяти негайно!" , — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

На мітингу в Аллентауні, штат Пенсильванія, республіканець стверджував, що форми реєстрації виборців у містах Ланкастер і Йорк могли бути підробленими. Він заявив, що нібито було виявлено 2 600 фальшивих голосів. Влада Ланкастера перевірила близько 2 500 форм реєстрації виборців на можливе шахрайство.

Як повідомлялося, дані опитування Ipsos свідчать, кандидати на пост президента США — віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії та експрезидент Дональд Трамп від Республіканської партії — наразі мають практично однаковий рівень підтримки.