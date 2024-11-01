Трамп заявил о фальсификациях во время досрочного голосования в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его штаб заявили о случаях мошенничества во время досрочного голосования в штате Пенсильвания﻿. Об этом пишет The Hill, сообщает Деловая столица.

"В Пенсильвании обманывают людей и попадаются с поличным, как никогда раньше. Сообщите о мошенничестве органам власти. Правоохранительные органы должны действовать немедленно!" , – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

На митинге в Аллентауне, штат Пенсильвания, республиканец утверждал, что формы регистрации избирателей в городах Ланкастер и Йорк могли быть поддельными. Он заявил, что якобы было обнаружено 2600 фальшивых голосов. Власти Ланкастера проверили около 2 500 форм регистрации избирателей на возможное мошенничество.

Как сообщалось, данные опроса Ipsos свидетельствуют, кандидаты на пост президента США — вице-президент Камала Гаррис от Демократической партии и экспрезидент Дональд Трамп от Республиканской партии — имеют практически одинаковый уровень поддержки.