До Києва приїхали три американські конгресмени

У Київ у п'ятницю, 1 листопада, прибули конгресмени Сполучених Штатів Америки Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі.﻿﻿ Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Українська правда.

Зазначимо, Майк Роджерс – з Республіканської партії та конгресмен від Алабами.

Джеррі Карл – також конгресмен Алабами і республіканець, а Майк Квіглі – представник Демократичної партії та конгресмен від штату Іллінойс.

Брінк проінформувала, що їхньою першою зупинкою стала Національна поліція.