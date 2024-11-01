До Києва приїхали три американські конгресмени
У Київ у п'ятницю, 1 листопада, прибули конгресмени Сполучених Штатів Америки Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Українська правда.
Зазначимо, Майк Роджерс – з Республіканської партії та конгресмен від Алабами.
Джеррі Карл – також конгресмен Алабами і республіканець, а Майк Квіглі – представник Демократичної партії та конгресмен від штату Іллінойс.
Брінк проінформувала, що їхньою першою зупинкою стала Національна поліція.
"Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України", – зазначила вона.