Гетьманцев повідомив про запуск переліку сумлінних платників податків

Податкова служба України створила новий сайт "Територія високого рівня податкової довіри" для визнання сумлінних платників податків.﻿ Про це заявив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

Перший перелік платників податків, які сумлінно дотримуються податкового законодавства, буде опубліковано наприкінці листопада – на початку грудня 2024 року, після оцінки даних за четвертий квартал 2023 та три квартали 2024 року.

На сайті платники можуть дізнатися, як потрапити до переліку, ознайомитися з перевагами такого статусу, а також із середніми показниками податкових критеріїв у розрізі регіонів і видів діяльності.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися чи увійдуть до переліку у своєму Електронному кабінеті.

Потрапивши до списку доброчесних платників, підприємства отримають переваги в адмініструванні податків, включаючи: