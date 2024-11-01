Гетманцев сообщил о запуске перечня добросовестных налогоплательщиков

Налоговая служба Украины создала новый сайт "Территория высокого уровня налогового доверия" для признания добросовестных налогоплательщиков.﻿ Об этом заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

Первый перечень налогоплательщиков, которые добросовестно соблюдают налоговое законодательство, будет опубликован в конце ноября - начале декабря 2024 года, после оценки данных за четвертый квартал 2023 и три квартала 2024 года.

На сайте плательщики могут узнать, как попасть в перечень, ознакомиться с преимуществами такого статуса, а также со средними показателями налоговых критериев в разрезе регионов и видов деятельности.

Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать войдут ли в перечень в своем Электронном кабинете.

Попав в список добропорядочных плательщиков, предприятия получат преимущества в администрировании налогов, включая: