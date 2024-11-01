Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров поскаржився на допомогу Туреччини з постачанням військової техніки Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лавров розповів в інтерв’ю турецькій газеті Hurriyet, яке виклало на своєму сайті МЗС РФ.

Лавров висловив подяку зусиллям Туреччини "щодо сприяння врегулюванню української кризи", згадавши зокрема так звані "мирні домовленості" у Стамбулі в березні 2022 року (які, певна річ, "поховали англосакси").

"На жаль, Анкара продовжує співпрацю з київським режимом у військово-технічній сфері. Турецьку зброю використовують ЗСУ для вбивства російських військових і мирних громадян" , – принагідно додав вершник російської дипломатії.

За його словами, це "не може не викликати подиву" на тлі заяв керівництва Туреччини про готовність посередництва між Україною та РФ.

Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила воєнні дії та надала Києву військову й гуманітарну допомогу.

Водночас Анкара не припинила економічної співпраці з Москвою і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї, хоча й під тиском США поступово закриває лазівки для обходу обмежень у себе.

Нагадаємо, у жовтні радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Також Анкара підтримує повернення окупованих територій, включаючи Крим.