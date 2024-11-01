Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров пожаловался на помощь Турции в поставках военной техники Украине﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом Лавров рассказал в интервью турецкой газете Hurriyet, которое опубликовал на своем сайте МИД РФ.

Лавров выразил благодарность усилиям Турции "по содействию урегулированию украинского кризиса", вспомнив в частности так называемые "мирные договоренности" в Стамбуле в марте 2022 года (которые, конечно, "похоронили англосаксы").

"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используют ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан" , – попутно добавил всадник российской дипломатии.

По его словам, это "не может не вызывать удивления" на фоне заявлений руководства Турции о готовности посредничества между Украиной и РФ.

Турция с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину осудила военные действия и предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь.

В то же время Анкара не прекратила экономического сотрудничества с Москвой и не присоединилась к международным санкциям против нее, хотя и под давлением США постепенно закрывает лазейки для обхода ограничений у себя.

Напомним, в октябре советник президента Турции Ялчин Топча заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым.