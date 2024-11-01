Словаччина готова приєднатися до китайсько-бразильського плану по закінченню війни - Фіцо

Словаччина готова приєднатися до пропозиції Бразилії та Китаю щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 1 листопада в Пекіні, повідомляє Радіо Свобода.

Премʼєр Словаччини вважає, що позиція Китаю щодо війни в Україні «справедлива, обʼєктивна і конструктивна».

Фіцо, який критикував політику ЄС щодо України та виступав проти санкцій проти Росії, сказав, що Словаччина «дуже зацікавлена в дипломатичних зусиллях Китаю, спрямованих на врегулювання конфлікту в Україні, і обмінялася нашими позиціями щодо цього фундаментального питання».

Китай може зіграти «вирішальну роль» щодо українського конфлікту, написав він у фейсбуці.

У серпні у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав «позитивну реакцію» у понад 110 країн світу. Реагуючи на пропозиції Китаю, в українському МЗС наголосили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

Фіцо прибув до Пекіна 31 жовтня з державним візитом, який завершиться 5 листопада.

Словаччина та Китай 1 листопада оголосили, що дві країни підписали угоду про стратегічне партнерство та надали громадянам Словаччини 15-денний безвізовий в’їзд до Китаю. За словами офіційного інформаційного агентства Xinhua, Сі сказав, що Китай посилить двосторонню співпрацю зі Словаччиною в таких сферах, як енергетика, транспорт і логістика, а також будівництво інфраструктури.

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