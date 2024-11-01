Словакия готова присоединиться к китайско-бразильскому плану по окончании войны - Фицо

Словакия готова присоединиться к предложению Бразилии и Китая по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином 1 ноября в Пекине, сообщает Радио Свобода.

Премьер Словакии считает, что позиция Китая относительно войны в Украине «справедлива, объективна и конструктивна».

Фицо, критиковавший политику ЕС в отношении Украины и выступавший против санкций против России, сказал, что Словакия «очень заинтересована в дипломатических усилиях Китая, направленных на урегулирование конфликта в Украине, и обменялась нашими позициями по этому фундаментальному вопросу».

Китай может сыграть «решающую роль» в украинском конфликте, написал он в фейсбуке.

В августе в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что китайско-бразильский план по завершению войны России против Украины получил «положительную реакцию» более чем в 110 странах мира. Реагируя на предложения Китая, в украинском МИД подчеркнули, что именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир.

Фицо прибыл в Пекин 31 октября с государственным визитом, который завершится 5 ноября.

Словакия и Китай 1 ноября объявили, что две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве и предоставили гражданам Словакии 15-дневный безвизовый въезд в Китай. По словам официального информационного агентства Xinhua, Си сказал, что Китай усилит двустороннее сотрудничество со Словакией в таких областях, как энергетика, транспорт и логистика, а также строительство инфраструктуры.

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