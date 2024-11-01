У Польщі готуються до можливої нової хвилі українських біженців

Люблінське воєводство готується до можливої нової хвилі біженців з України. З посиланням на коментар генерального консула України у Любліні Олега Куця, повідомляє Радіо Свобода.

За словами дипломата, щомісяця у місті проводять засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України на території Люблінського воєводства, на яких, зокрема, обговорюють ці питання.

Він додав, що якихось серйозних сигналів про ймовірний великий наплив українців немає.

«Перед зимою, як і минулого року, цьому питанню ми приділяємо більше уваги. Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі» , – розпровів Олег Куць.

Крім представників органів місцевої влади, неурядових організацій, волонтерів та українських дипломатів, до координаційної групи входять представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які консультують волонтерів про різні гранти, на які можна податися, щоб отримати фінансову допомогу для підтримки біженців.

За словами генерального консула України у Любліні Олега Куця, чи буде нова хвиля українців-втікачів від війни до Польщі залежить від кількох чинників, зокрема, від російських атак на енергетичну інфраструктуру України та ситуації на фронті.

Напередодні у коментарі польському медіа RMF FM воєвода Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський сказав, що у разі потреби пункти прийому біженців можуть розгорнути протягом 24-48 годин.

«Якщо буде потреба надати допомогу людям, які тікають від війни чи холоду, будемо до цього готові. У попередні роки були такі місяці, коли це було кілька сотень людей щоденно, а було і кілька тисяч. Це були найбільші потоки, ми до цього теж готові, але я думаю, що нам це більше не загрожує» , – зазначив Коморський.

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