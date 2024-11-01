В Польше готовятся к возможной новой волне украинских беженцев

Люблинское воеводство готовится к новой волне беженцев из Украины. Со ссылкой на комментарий генерального консула Украины в Люблине Олега Куця, сообщает Радио Свобода.

По словам дипломата, ежемесячно в городе проводятся заседания координационной группы по вопросам помощи гражданам Украины на территории Люблинского воеводства, на которых, в частности, обсуждают эти вопросы.

Он добавил, что каких-либо серьезных сигналов о вероятном большом наплыве украинцев нет.

«Перед зимой, как и в прошлом году, этому вопросу мы уделяем больше внимания. На днях была такая встреча, мы прорабатывали разные сценарии. Могу сказать, что в Люблинском воеводстве высокий уровень готовности. Есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали нашим гражданам. В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут на помощь. Есть четкое понимание, кто чем будет заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале» , – рассказал Олег Куц.

Кроме представителей органов местной власти, неправительственных организаций, волонтеров и украинских дипломатов, в координационную группу входят представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые консультируют волонтеров о различных грантах, на которые можно подать, чтобы получить финансовую помощь для поддержки беженцев.

По словам генерального консула Украины в Люблине Олега Куця, будет ли новая волна беглых украинцев от войны в Польшу зависит от нескольких факторов, в частности, от российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и ситуации на фронте.

Накануне в комментарии польскому медиа RMF FM воевода Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский сказал, что в случае необходимости пункты приема беженцев могут развернуть в течение 24-48 часов.

«Если будет необходимость оказать помощь людям, убегающим от войны или холода, будем к этому готовы. В предыдущие годы были такие месяцы, когда это было несколько сот человек ежедневно, а было несколько тысяч. Это были самые большие потоки, мы к этому тоже готовы, но я думаю, что нам это больше не угрожает» , – отметил Коморский.

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