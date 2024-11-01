США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $425 млн

Міністерство оборони США у п’ятницю, 1 листопада, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів.﻿ З посиланням на пресслужбу відомства, повідомляє Укрінформ.

Новий пакет військової допомоги надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (Presidential Drawdown Authority, PDA), тобто постачання зброї буде зі складів армії США.

У новий пакет увійшли: боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS, ракети Stinger, мобільні ракетні системи c-UAS, боєприпаси класу «повітря-земля», 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові снаряди TOW, комплекси Javelin та AT-4, бронетранспортери Stryker.

Він також включає стрілецьку зброю та боєприпаси, медичне обладнання, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.