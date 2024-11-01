США выделили новый пакет военной помощи Украине на $425 млн

Министерство обороны США в пятницу, 1 ноября, объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 миллионов долларов. Со ссылкой на прессслужбу ведомства, сообщает Укринформ.

Новый пакет военной помощи предоставляется президентскими полномочиями по сокращению запасов (Presidential Drawdown Authority, PDA), то есть поставки оружия будут из составов армии США.

В новый пакет вошли: боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS, ракеты Stinger, мобильные ракетные системы c-UAS, боеприпасы класса «воздух-земля», 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые снаряды TOW, комплексы Javelin та AT-4, бронетранспортеры Stryker.

Он также включает в себя стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.