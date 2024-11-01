У Генштабі заявили, що військових медиків у піхоту не переводитимуть

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій. Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, повідомляє Радіо Свобода.

«Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. Хочу зробити важливе уточнення – медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому що у медичних силах є й інші військовослужбовці не лише медичного профілю. Медики ж, будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад» , – сказав речник.

Робитимуть це на ротаційній основі, каже Лиховій, тобто медиків відправлятимуть у відрядження.

«Це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом» , – пояснив він.

За словами речника, посилення стабпунктів фахівцями-медиками відбувається за запитом командирів бойових частин. Основне завдання медиків – оперативна стабілізація поранених на місці. Чим швидше поранений військовослужбовець отримає фахову медичну допомогу, тим більші його шанси на виживання.

«Ще раз наголошу військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту і потім повернуться на своє основне місце служби» , – каже Лиховій.

Напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що Генштаб Збройних сил України ухвалив рішення про переведення не лише медиків, а й інших фахівців із тилових підрозділів до піхотних бригад. За її словами, на всі тилові підрозділи надійшло розпорядження, відоме як «завдання 1/5», за яким певну частину персоналу переводять до бойових частин.

«Якщо медику пощастить отримати посаду за фахом, він працюватиме медиком; якщо ж ні – піде у піхоту. І мали раніше численні випадки, коли медики опинялися на посадах піхотинців, не кажучи вже про інших фахівців. Це триває, але зараз має шанс досягти свого апогею» , – писала у дописі Безугла.

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