Одна з країн буде державою-покровителем для полонених українців у РФ - Сибіга

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє Новое время.

Сибіга наголосив, що Росія утримує тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. Він також зазначив, що Москва заважає міжнародним спостерігачам і медикам отримати доступ до цих людей.

За словами очільника МЗС, наразі триває робота над поверненням українців з Росії та забезпеченням належного ставлення до них.

Державою-покровителем вважається нейтральна країна, яка може виконувати певні функції відповідно до Женевських конвенцій. Зокрема, дипломати такої держави можуть отримати доступ до військовополонених та цивільних заручників.

Також вони можуть передавати медикаменти та порушувати питання про звільнення українців з полону.