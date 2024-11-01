Одна из стран будет государством-покровителем для пленных украинцев в РФ - Сибига

Одна из стран выразила готовность стать покровительницей по Женевским конвенциям для помощи украинцам в России. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает Новое время.

Сибига подчеркнул, что Россия содержит тысячи украинских военнопленных, гражданских заложников и депортированных детей. Он также отметил, что Москва мешает международным наблюдателям и медикам получить доступ к этим людям.

По словам главы МИД, сейчас идет работа над возвращением украинцев из России и обеспечением должного отношения к ним.

Государством-покровителем считается нейтральная страна, которая может выполнять определенные функции в соответствии с Женевскими конвенциями. В частности, дипломаты такого государства могут получить доступ к военнопленным и гражданским заложникам.

Также они могут передавать медикаменты и ставить вопрос об освобождении украинцев из плена.