Умєров обговорив з Остіном фронт та залучення військових КНДР у війну

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневий відеодзвінок із міністром оборони США Ллойдом Остіном – сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема, на Покровському та Курському напрямках, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив Умєров, також обговорили залучення РФ військових з КНДР у війну проти України.

«Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку» , – написав він у соцмережах.

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