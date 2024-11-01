Умеров обсудил с Остином фронт и привлечение военных КНДР в войну

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел еженедельный видеозвонок с министром обороны США Ллойдом Остином – стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности, на Покровском и Курском направлениях, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил Умеров, также обсудили привлечение РФ военных из КНДР в войну против Украины.

«Отдельно сосредоточили внимание на дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении» , – написал он в соцсетях.

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