За жовтень Сили оборони знешкодили російської техніки на $2,7 млрд

Росіяни у жовтні зазнали найбільших втрат у бойових броньованих машинах від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Лівий берег.

Як інформує Міністерство оборони, минулого місяця українські захисники знищили та підбили 923 російські ББМ. Для Росії це вартувало щонайменше пів мільярда доларів. Сумарні втрати ворога за жовтень сягнули понад $2,7 млрд.

Безповоротні й санітарні втрати росармії в особовому складі за цей період склали 41 980 осіб, що перевищує чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій.

Серед інших втрат загарбників за минулий місяць: