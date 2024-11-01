За жовтень Сили оборони знешкодили російської техніки на $2,7 млрд
Росіяни у жовтні зазнали найбільших втрат у бойових броньованих машинах від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Лівий берег.
Як інформує Міністерство оборони, минулого місяця українські захисники знищили та підбили 923 російські ББМ. Для Росії це вартувало щонайменше пів мільярда доларів. Сумарні втрати ворога за жовтень сягнули понад $2,7 млрд.
Безповоротні й санітарні втрати росармії в особовому складі за цей період склали 41 980 осіб, що перевищує чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій.
Серед інших втрат загарбників за минулий місяць:
- 279 танків ворога на щонайменше 400 млн доларів.
- 31 засіб ППО, серед найдорожчих – новітня система 55Ж6М «Небо-М». «Це багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах. Її орієнтовна вартість щонайменше 100 мільйонів доларів США», - додали у міністерстві;
- щонайменше 5 зенітних ракетних комплексів окупантів з сімейства «БУК». Вартість одного такого залежно від модифікації коливається від 40 до 50 млн доларів.
- понад 1 184 артилерійські системи на понад 900 млн доларів.