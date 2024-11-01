За октябрь Силы обороны обезвредили российской техники на $2,7 млрд
Россияне в октябре понесли наибольшие потери в боевых бронированных машинах с начала широкомасштабного вторжения в Украину, сообщает Левый берег.
Как информирует Министерство обороны, в прошлом месяце украинские защитники уничтожили и подбили 923 российских ББМ. Для России это стоило не менее полумиллиарда долларов. Суммарные потери врага за октябрь составили более $2,7 млрд.
Безвозвратные и санитарные потери росармии в личном составе за этот период составили 41 980 человек, что превышает численность условно более трех мотострелковых дивизий.
Среди других потерь захватчиков за прошлый месяц:
- 279 танков врага на минимум 400 млн долларов.
- 31 средство ПВО, среди самых дорогих – новейшая система 55Ж6М «Небо-М». «Это многофункциональный мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах. Ее ориентировочная стоимость не менее 100 миллионов долларов США», - добавили в министерстве;
- не менее 5 зенитных ракетных комплексов оккупантов из семейства «БУК». Стоимость одного такового в зависимости от модификации колеблется от 40 до 50 млн долларов.
- свыше 1 184 артиллерийских систем на свыше 900 млн долларов.