За октябрь Силы обороны обезвредили российской техники на $2,7 млрд

Россияне в октябре понесли наибольшие потери в боевых бронированных машинах с начала широкомасштабного вторжения в Украину, сообщает Левый берег.

Как информирует Министерство обороны, в прошлом месяце украинские защитники уничтожили и подбили 923 российских ББМ. Для России это стоило не менее полумиллиарда долларов. Суммарные потери врага за октябрь составили более $2,7 млрд.

Безвозвратные и санитарные потери росармии в личном составе за этот период составили 41 980 человек, что превышает численность условно более трех мотострелковых дивизий.

Среди других потерь захватчиков за прошлый месяц: