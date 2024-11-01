Військові КНДР та РФ зіткнуться із проблемами оперативної сумісності - розвідка Британії

Близько 10 тисяч військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) перебувають в Росії. Майже напевно, що частина з них вже розгорнута в Курській області. З посиланням на Міністерство оборони Великобританії, повідомляє Радіо Свобода.

Розвідка Британії вважає, що російські та північнокорейські війська зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань.

«Війська КНДР, які ведуть бойові дії, майже напевно матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління та подоланням мовного барʼєру з російськими військами» , – йдеться у дописі.

Розвідники зазначили, що, завдяки відправці військ, КНДР отримала високу міжнародну підтримку з боку Росії і забезпечила собі торгового партнера, готового порушити санкції.

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