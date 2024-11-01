Военные КНДР и РФ столкнутся с проблемами оперативной совместимости – разведка Британии

Около 10 тысяч военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) находятся в России. Почти наверняка часть из них уже развернута в Курской области. Ссылаясь на Министерство обороны Великобритании, сообщает Радио Свобода.

Разведка Британии считает, что российские и северокорейские войска столкнутся с трудностями оперативной совместимости, если раньше не проводили совместные военные учения.

«Войска КНДР, ведущие боевые действия, почти наверняка будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками» , – говорится в сообщении.

Разведчики отметили, что благодаря отправке войск КНДР получила высокую международную поддержку со стороны России и обеспечила себе торгового партнера, готового нарушить санкции.

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