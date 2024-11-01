Радбез ООН проведе засідання, приурочене до 1000 днів війни РФ проти України

Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки ООН у листопаді, анонсувала засідання Радбезу, приурочене до 1000 днів російської війни проти України, на якому головуватиме міністр закордонних справ країни Девід Леммі.﻿ Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд, повідомляє Укрінформ.

Засідання відбудеться в другій половині дня 18 листопада.

Вудворд, презентуючи графік роботи РБ на листопад, зазначила, що пріоритетними для британського головування будуть три питання, які повʼязані з «трьома найбільшими конфліктами у світі». Ідеться про «руйнівні наслідки та ризики війни на Близькому Сході, порушення Росією територіальної цілісності й суверенітету України, а також про конфлікт у Судані».

Підтримка Великою Британією України в її боротьбі за свій суверенітет, територіальну цілісність та принципи Статуту ООН залишається непохитною, сказала Вудворд.

За її словами, міжнародне співтовариство «не повинно і не буде заспокоюватися… тому що Путін не зупинився б на Україні».

«Просто подивіться на рівень хаосу і конфліктів по всьому світі, які можуть бути пов'язані з Росією. Росія не заперечує того факту, що укладає угоди з Пхеньяном, щоб використовувати північнокорейські війська як гарматне м'ясо для своєї війни» , - зауважила вона.

Також Росія закуповує безпілотники і боєприпаси в Ірану, фінансуючи підтримку тероризму на Близькому Сході.

«Можемо бути певні, що Іран і Північна Корея вимагають від Росії високу ціну за свою підтримку» , - наголосила Вудворд.

Вона додала, що в Росії «залишилося мало можливостей для пропозицій, крім того, що, як ми знаємо, хочуть Північна Корея та Іран».

За словами дипломатки, до більшості конфліктів у світі має стосунок Москва.

«Від того місця, де панують смерть і хаос, рука президента Путіна рідко виявляється далеко» , - зауважила вона.

Британія скористається головуванням у Радбезі ООН, «щоб викрити російську дезінформацію та їхні злочини», сказала Вудворд.

Вона розповіла, що російська делегація заблокувала схвалення графіка роботи Радбезу на місяць, оскільки в ньому передбачено розгляд українського питання.

Проте це не перешкоджатиме проведенню засідання РБ на запит країн-членів - поза графіком.