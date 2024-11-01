Совбез ООН проведет заседание, приуроченное к 1000 дням войны РФ против Украины

Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН в ноябре, анонсировала заседание Совбеза, приуроченное к 1000 дням российской войны против Украины, на котором будет председательствовать министр иностранных дел страны Дэвид Лемми. Об этом заявила постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд, сообщает Укринформ.

Заседание пройдет во второй половине дня 18 ноября.

Вудворд, презентуя график работы СБ на ноябрь, отметила, что приоритетными для британского председательства будут три вопроса, связанных с «тремя крупнейшими конфликтами в мире». Речь идет о «разрушительных последствиях и рисках войны на Ближнем Востоке, нарушении Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о конфликте в Судане».

Поддержка Великобританией Украины в ее борьбе за свой суверенитет, территориальную целостность и принципы Статута ООН остается непреклонной, сказала Вудворд.

По ее словам, международное сообщество «не должно и не будет успокаиваться… потому что Путин не остановился бы на Украине».

«Просто посмотрите на уровень хаоса и конфликтов по всему миру, которые могут быть связаны с Россией. Россия не отрицает тот факт, что заключает соглашения с Пхеньяном, чтобы использовать северокорейские войска как пушечное мясо для своей войны» , - отметила она.

Также Россия закупает беспилотники и боеприпасы у Ирана, финансируя поддержку терроризма на Ближнем Востоке.

«Можем быть уверены, что Иран и Северная Корея требуют от России высокой цены за свою поддержку» , - подчеркнула Вудворд.

Она добавила, что у России «осталось мало возможностей для предложений, кроме того, что, как мы знаем, хотят Северная Корея и Иран».

По словам дипломатки, к большинству конфликтов в мире имеет отношение Москва.

«От того места, где царят смерть и хаос, рука президента Путина редко оказывается далеко» , - отметила она.

Британия воспользуется председательством в Совбезе ООН, "чтобы разоблачить российскую дезинформацию и их преступления", сказала Вудворд.

Она рассказала, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на месяц, поскольку в нем предусмотрено рассмотрение украинского вопроса.

Однако это не будет препятствовать проведению заседания СБ по запросу стран-членов вне графика.