В ISW оцінили наслідки участі КНДР у війні РФ проти України

Наслідки прямого долучення Північної Кореї до війни РФ проти України на боці Москви вийдуть далеко за межі поля бою на театрі воєнних дій. Зокрема, це може мати довгостроковий вплив на стабільність Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє РБК-Україна.

Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, говорить відповідний звіт ISW.

В публікації експертів зазначається, що російське військово-політичне керівництво, ймовірно, залучить північнокорейську живу силу, щоб підтримувати її поточні наступальні зусилля у війні проти України.

Також Кремль намагатиметься долученням військових КНДР компенсувати потреби у внутрішньому потенціалі формування Збройних сил РФ.

"Однак наслідки розгортання північнокорейських військ на українському театрі військових дій виходять далеко за межі поля бою в Україні" , - зауважують аналітики.

Як припускають в ISW, Пхеньян сподівається, що військовослужбовці КНДР отримають бойовий досвід в умовах сучасної війни, і який Північна Корея "може сподіватися застосувати до майбутніх конфліктів, у яких вона може брати участь".

"Зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій стабільності Корейського півострова та ширшого Азіатсько-Тихоокеанського регіону" , - йдеться у звіті.

В публікації ISW йдеться, що північнокорейські солдати вступили в бойові дії в Курській області разом з військами РФ. Разом з тим у звіті зауважується, що Пхеньян наразі категорично заперечує всі докази щодо відправки своїх військовослужбовців на війну.

При цьому Кремль, зокрема, неодноразово наголошував на начебто передбачуваній законності співпраці РФ з КНДР, ймовірно, щоб "налагодити відносини з Південною Кореєю та завадити Сеулу напряму надіслати пряму військову допомогу Україні".

"Більш чітке заперечення Північної Кореї може відображати бажання уникнути додаткових або посилених міжнародних санкцій проти Пхеньяна" , - вважають експерти.

Ключові висновки

Війна в Україні змінить характер усіх майбутніх війн, і Пхеньян, очевидно, визначив цей факт як життєво важливу можливість для навчання своїх сил. Армія Північної Кореї не брала участь у широкомасштабних звичайних бойових діях з 1953 року і розуміє, що її доктрина не готова до ведення сучасної війни, особливо проти такого досвідченого супротивника, як Південна Корея.

Північна Корея, ймовірно, сподівається, що її війська матимуть можливість удосконалити наступальну доктрину, випробувати свої системи зброї проти противника із заходу, отримати досвід управління та навчитися керувати безпілотниками та системами електронної боротьби (РЕБ) на сучасному полі бою. Пхеньян, ймовірно, сподівається, що будь-які навички, отримані його військами під час війни в Україні, дадуть йому наступальну перевагу в майбутніх конфліктах, зокрема на Корейському півострові.

Фактична здатність північнокорейських сил засвоювати, поширювати та інституціоналізувати уроки, отримані на полі бою, повністю залежить від того, як російське командування використовує північнокорейську живу силу. Якщо Росія використовуватиме північнокорейський персонал як "гарматне м'ясо", втрати, які напевно зазнають північнокорейські війська, "підірвуть" будь-які уроки з поля бою, які Пхеньян сподівається отримати.

Можливо, Північна Корея використовує свою дедалі більшу співпрацю з Росією, щоб зменшити свою залежність від Китайської Народної Республіки (КНР), таким чином зменшуючи важелі впливу Пекіна на північнокорейський режим. Зменшення впливу КНР на Північну Корею, швидше за все, призведе до зниження стабільності на Корейському півострові, та поставить під загрозу ширший Азіатсько-Тихоокеанський регіон, оскільки КНР використовує свій вплив для стримування агресії Північної Кореї.

Недавня угода про партнерство між КНДР та зміцнення відносин з РФ можуть допомогти Пхеньяну просунутись у розвиток її програми ядерної зброї, навіть якщо російська допомога не матиме форми прямої технічної допомоги програмі.

Можливо, Пхеньян намагається забезпечити виконання зобов'язань Росії щодо оборони у випадку конфлікту на Корейському півострові в рамках "більшої компенсації" за направлення такого великого контингенту північнокорейських військ на чужу війну. Угода про взаємну оборону РФ та КНДР від 2024 року може дозволити Росії уникнути введення військ у міжкорейську війну.

Оборонна угода Північної Кореї з Росією підвищує "довіру та ефективність" погроз з боку Пхеньяна, зокрема щодо Південної Кореї.

Оцінки розвідки щодо участі солдатів КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, за даними Головного управлення розвідки Міністерства оборони України, на територію Росії вже перекинули 12 тисяч північнокорейських солдатів. Частину з них вже помітили у Курській області.

Раніше повідомлялося, що за даними британської розвідки, у солдатів КНДР, найімовірніше, виникнуть проблеми при участі у бойових діях проти ЗСУ. Йдеться про мовний бар'єр і не лише.

Також повiдомлялось, що на думку командира Центру розвідки Міноборони Естонії полковника Антса Ківісельга, участь військ КНДР у війні проти України навряд чи принесе особливі зміни на фронті. За його словами, північнокорейські солдати, ймовірно, зазнають великих втрат.