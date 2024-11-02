В ISW оценили последствия участия КНДР в войне РФ против Украины

Последствия прямого включения Северной Кореи в войну РФ против Украины на стороне Москвы выйдут далеко за пределы поля боя на театре военных действий. В частности, это может оказать долгосрочное влияние на стабильность Корейского полуострова и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает РБК-Украина.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны, говорит соответствующий отчет ISW.

В публикации экспертов отмечается, что российское военно-политическое руководство, вероятно, привлечет северокорейскую живую силу, чтобы поддерживать текущие наступательные усилия в войне против Украины.

Также Кремль будет пытаться вовлечением военных КНДР компенсировать потребности во внутреннем потенциале формирования Вооруженных сил РФ.

"Однако последствия развертывания северокорейских войск на украинском театре военных действий выходят за рамки поля боя в Украине" , - отмечают аналитики.

Как предполагают в ISW, Пхеньян надеется, что военнослужащие КНДР получат боевой опыт в условиях современной войны, и что Северная Корея "может надеяться применить к будущим конфликтам, в которых она может участвовать".

"Сближение между Северной Кореей и Россией создает явную вероятность угрожать долгосрочной стабильности Корейского полуострова и более широкому Азиатско-Тихоокеанскому региону" , - говорится в отчете.

В публикации ISW указывается, что северокорейские солдаты вступили в боевые действия в Курской области вместе с войсками РФ. Вместе с тем в отчете отмечается, что Пхеньян категорически отрицает все доказательства отправки своих военнослужащих на войну.

При этом Кремль, в частности, неоднократно подчеркивал якобы предполагаемую законность сотрудничества РФ с КНДР, вероятно, чтобы "наладить отношения с Южной Кореей и помешать Сеулу напрямую прислать прямую военную помощь Украине".

"Более четкое возражение Северной Кореи может отражать желание избежать дополнительных или усиленных международных санкций против Пхеньяна" , - считают эксперты.

Ключевые выводы

Война в Украине изменит характер всех будущих войн, и Пхеньян, очевидно, определил этот факт как жизненно важную возможность обучения своих сил. Армия Северной Кореи не участвовала в широкомасштабных обычных боевых действиях с 1953 г., и понимает, что ее доктрина не готова к ведению современной войны, особенно против такого опытного противника, как Южная Корея.

Северная Корея, вероятно, надеется, что ее войска смогут усовершенствовать наступательную доктрину, испытать свои системы оружия против противника с запада, получить опыт управления и научиться управлять беспилотниками и системами электронной борьбы (РЭБ) на современном поле боя. Пхеньян, вероятно, надеется, что любые навыки, полученные войсками во время войны в Украине, дадут ему наступательное преимущество в будущих конфликтах, в частности на Корейском полуострове.

Фактическая способность северокорейских сил усваивать, распространять и институционализировать уроки, извлеченные на поле боя, полностью зависит от того, как российское командование использует северокорейскую живую силу. Если Россия будет использовать северокорейский персонал как "пушечное мясо", потери, которые наверняка понесут северокорейские войска, "подорвут" любые уроки с поля боя, которые Пхеньян надеется получить.

Возможно, Северная Корея использует все большее сотрудничество с Россией, чтобы уменьшить свою зависимость от Китайской Народной Республики (КНР), таким образом уменьшая рычаги влияния Пекина на северокорейский режим. Уменьшение влияния КНР на Северную Корею, скорее всего, приведет к снижению стабильности на Корейском полуострове и поставит под угрозу более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион, поскольку КНР использует свое влияние для сдерживания агрессии Северной Кореи.

Недавнее соглашение о партнерстве между КНДР и укрепление отношений с РФ может помочь Пхеньяну продвинуться в развитие его программы ядерного оружия, даже если российская помощь не будет иметь формы прямой технической помощи программе.

Возможно, Пхеньян пытается обеспечить выполнение обязательств России по обороне в случае конфликта на Корейском полуострове в рамках "большей компенсации" за направление столь крупного контингента северокорейских войск на чужую войну. Соглашение о взаимной обороне РФ и КНДР от 2024 г. может позволить России избежать введения войск в межкорейскую войну.

Оборонное соглашение Северной Кореи с Россией повышает "доверие и эффективность" угроз со стороны Пхеньяна, в частности, в отношении Южной Кореи.

Оценки разведки по участию солдат КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территорию России уже перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже была замечена в Курской области.

Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, у солдат КНДР скорее всего возникнут проблемы при участии в боевых действиях против ВСУ. Речь идет о языковом барьере и не только.

Также сообщалось, что, по мнению командира Центра разведки Минобороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, участие войск КНДР в войне против Украины вряд ли принесет особые изменения на фронте. По его словам, северокорейские солдаты, вероятно, понесут большие потери.