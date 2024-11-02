Атака "Шахедів" на Київ: виникла пожежа у двох багатоквартирних будинках (Оновлено)

У ніч на 2 листопада внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житлових будинках в Святошинському та Дніпровському районах Києва, постраждала одна людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська МВА у Telegram.

Також було зафіксовано падіння уламків "Шахеда" в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.

Там зафіксовано пошкодження скління вікон у кількох будинках. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Начальник КМВА Сергій Попко написав, що пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

Доповнено: Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.

В Святошинському районі, за попередньою інформацією Попка, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце пожежі.

О 6:49 у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.

Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

О 7:03 міський голова Києва повідомив про одного постраждалого в житловому будинку у Святошинському районі, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Чоловікові медики надали допомогу на місці.

О 7:24 Патрульна поліція Києва повідомила, що рух транспорту на вулиці Якуба Колоса перекрито. Там триває ліквідація наслідків атаки "Шахедів". На місці працюють відповідні служби.

О 7:26 Начальник КМДА повідомив, що зафіксовано падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва. У 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загоряння балкону на площі 2 м.кв.

Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 7:26 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі столиці.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.

На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.

Після 8:15 у Києві тривала робота ППО – було чути стрілянину та вибухи.

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