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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: ВійськаРФ.Facebook

Російські окупанти втратили у перший день листопада втратили 1270 військових, 37 артсистем та 28 БПЛА, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у Генштабi ЗСУ.

Окрім цього, була скоригована кількість втрат російських БПЛА – вона зросла на близько 100 одиниць.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9170 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20076 (+37) од,
  • РСЗВ – 1244 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).

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