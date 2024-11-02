У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Російські окупанти втратили у перший день листопада втратили 1270 військових, 37 артсистем та 28 БПЛА, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у Генштабi ЗСУ.



Окрім цього, була скоригована кількість втрат російських БПЛА – вона зросла на близько 100 одиниць.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали: