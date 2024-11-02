У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Російські окупанти втратили у перший день листопада втратили 1270 військових, 37 артсистем та 28 БПЛА, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у Генштабi ЗСУ.
Окрім цього, була скоригована кількість втрат російських БПЛА – вона зросла на близько 100 одиниць.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9170 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
- артилерійських систем – 20076 (+37) од,
- РСЗВ – 1244 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).