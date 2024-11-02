В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Российские оккупанты потеряли в первый день ноября потеряли 1270 военных, 37 артсистем и 28 БПЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.



Кроме этого, было скорректировано количество потерь российских БПЛА - оно выросло на около 100 единиц.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили: