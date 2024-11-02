В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Российские оккупанты потеряли в первый день ноября потеряли 1270 военных, 37 артсистем и 28 БПЛА, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Кроме этого, было скорректировано количество потерь российских БПЛА - оно выросло на около 100 единиц.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 697680 (+1270) чел,
- танков - 9170 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 20076 (+37) ед,
- РСЗО - 1244 (+0) ед,
- средства ПВО - 994 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28),
- крылатые ракеты - 2628 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,
- специальная техника - 3583 (+4).