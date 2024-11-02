КГВА: Падіння уламків дронів зафіксовано вже у шести районах столиці
Станом на ранок 2 листопада внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили у КМВА.
Зокрема, уламки зафіксували у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.
Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано.
Оновлено: Влада згодом уточнила наслідки падіння уламків.
У Солом’янському районі пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, 5 автомобілів; Без пожежі та постраждалих.
У Святошинському районі – пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м.кв. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський), пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.
Голосіївський район – у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.
У Дніпровському районі – попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Інформація уточнюється. Даних щодо постраждалих не надходило.
Шевченківський район – виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м.кв.
Печерський район – у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон.
Нагадаємо:
У Шевченківському районі Києва вранці 2 листопада уламки дрона влучили в офісну будівлю.