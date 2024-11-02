КГВА: Падение обломков дронов зафиксировано уже в шести районах столицы

По состоянию на утро 2 ноября в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в КГВА.

В частности, обломки зафиксировали в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.

Доподлинно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы.

Обновлено: Власти впоследствии уточнили последствия падения обломков.

В Соломенском районе повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов, 5 автомобилей; Без пожара и пострадавших.

В Святошинском районе - пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский), повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район - в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

В Днепровском районе - предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковский район - возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв.

Печерский район - в 8-этажном жилом доме поврежден балкон.

Напомним:

В Шевченковском районе Киева утром 2 ноября обломки дрона попали в офисное здание.