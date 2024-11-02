Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп
Потенційний залп з ворожого судна — 4 "калібри", повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує ВМС ЗС України.
У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.