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Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп

Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп
Фото: Pixabay

Потенційний залп з ворожого судна — 4 "калібри", повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує ВМС ЗС України.

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

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