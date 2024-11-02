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Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп

Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп
Фото: Pixabay

Потенциальный залп с вражеского судна — 4 "калибра", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

В Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 10 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

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