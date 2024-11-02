Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп

Потенциальный залп с вражеского судна — 4 "калибра", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

В Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: