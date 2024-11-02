Дніпропетровська область отримала 100 генераторів від Німеччини

Громади Дніпропетровської області отримали 100 генераторів. від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, генератори розподілять між населеними пунктами області. Їх планують встановити в освітніх та медичних закладах, на підприємствах критичної інфраструктури та свердловинах.

Також Німеччина передала два маніпулятори, які відправляться до Нікополя та Червоногригорівської громади, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

На початку жовтня Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у рамках підготовки до складної зими.

А Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.