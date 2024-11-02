Днепропетровская область получила 100 генераторов от Германии

Громады Днепропетровской области получили 100 генераторов от Федерального агентства по технической помощи Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, генераторы распределят между населенными пунктами области. Их планируют установить в образовательных и медицинских учреждениях, на предприятиях критической инфраструктуры и скважинах.

Также Германия передала два манипулятора, которые отправятся в Никополь и Червоногригорьевскую общину, которые находятся под постоянными российскими обстрелами.

В начале октября Германия анонсировала передачу Украине шести больших генераторов электроэнергии в рамках подготовки к сложной зиме.

А Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.