Опалювальний сезон в Україні: скільки об'єктів вже підключено до тепла

Опалення подається у 78% об’єктів соціальної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.

Про результати засідання Штабу з проходження опалювального сезону повідомив керівник Мінгромад Олексій Кулеба.

"Разом з громадами та регіонами детально обговорили сценарії розвитку подій під час форс-мажорних ситуацій. Попереду надскладна зима. Наголосив, що попри те, що пророблена велика робота з підготовки, кожна громада вже має бути готова до альтернативних рішень для опалення. Адже розуміємо плани ворога" , — каже міністр.

Тепло отримують насьогодні вже 78% об’єктів соціальної інфраструктури та 46% житлових будинків по всій країні.

Ключове питання – впровадження децентралізації енергетики. Урядовці намагаються пришвидшити встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень у громадах. Окрему увагу приділяють населеним пунктам, де є проблематика зі стартом опалювального сезону. Тут працюють з органами місцевого самоврядування та профільними органами центральної влади.