Опалювальний сезон в Україні: скільки об'єктів вже підключено до тепла
Опалення подається у 78% об’єктів соціальної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.
Про результати засідання Штабу з проходження опалювального сезону повідомив керівник Мінгромад Олексій Кулеба.
"Разом з громадами та регіонами детально обговорили сценарії розвитку подій під час форс-мажорних ситуацій. Попереду надскладна зима. Наголосив, що попри те, що пророблена велика робота з підготовки, кожна громада вже має бути готова до альтернативних рішень для опалення. Адже розуміємо плани ворога", — каже міністр.
Тепло отримують насьогодні вже 78% об’єктів соціальної інфраструктури та 46% житлових будинків по всій країні.
Ключове питання – впровадження децентралізації енергетики. Урядовці намагаються пришвидшити встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень у громадах. Окрему увагу приділяють населеним пунктам, де є проблематика зі стартом опалювального сезону. Тут працюють з органами місцевого самоврядування та профільними органами центральної влади.
"Також важливо – розробка енергетичних паспортів регіонів для систематизації даних про стан енергосистеми та ефективного планування. Це наше стратегічне завдання. Міністерство розвитку громад та територій України запускає регулярні брифінги, де буде висвітлюватися перебіг опалювального сезону", — додає Олексій Кулеба.