Отопительный сезон в Украине: сколько объектов уже подключены к теплу

Отопление подается в 78% объектов социальной инфраструктуры, сообщает Деловая столица.

О результатах заседания Штаба по прохождению отопительного сезона сообщил руководитель Минобщества Алексей Кулеба.

"Вместе с общинами и регионами подробно обсудили сценарии развития событий во время форс-мажорных ситуаций. Впереди сверхсложная зима. Он отметил, что, несмотря на то, что проделана большая работа по подготовке, каждая община уже должна быть готова к альтернативным решениям для отопления. Ведь понимаем планы врага" , — говорит министр.

Тепло получают сегодня уже 78% объектов социальной инфраструктуры и 46% жилых домов по всей стране.

Ключевой вопрос – внедрение децентрализации энергетики. Чиновники пытаются ускорить установку когенерационных установок и блочно-модульных котельных в общинах. Отдельное внимание уделяется населенным пунктам, где есть проблематика со стартом отопительного сезона. Здесь работают с органами местного самоуправления и профильными органами центральной власти.