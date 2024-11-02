Отопительный сезон в Украине: сколько объектов уже подключены к теплу
Отопление подается в 78% объектов социальной инфраструктуры, сообщает Деловая столица.
О результатах заседания Штаба по прохождению отопительного сезона сообщил руководитель Минобщества Алексей Кулеба.
"Вместе с общинами и регионами подробно обсудили сценарии развития событий во время форс-мажорных ситуаций. Впереди сверхсложная зима. Он отметил, что, несмотря на то, что проделана большая работа по подготовке, каждая община уже должна быть готова к альтернативным решениям для отопления. Ведь понимаем планы врага", — говорит министр.
Тепло получают сегодня уже 78% объектов социальной инфраструктуры и 46% жилых домов по всей стране.
Ключевой вопрос – внедрение децентрализации энергетики. Чиновники пытаются ускорить установку когенерационных установок и блочно-модульных котельных в общинах. Отдельное внимание уделяется населенным пунктам, где есть проблематика со стартом отопительного сезона. Здесь работают с органами местного самоуправления и профильными органами центральной власти.
"Также важно – разработка энергетических паспортов регионов для систематизации данных о состоянии энергосистемы и эффективного планирования. Это наша стратегическая задача. Министерство развития общин и территорий Украины запускает регулярные брифинги, где будет освещаться течение отопительного сезона", — добавляет Алексей Кулеба.