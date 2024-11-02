Переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла, але є умова

Переселенці можуть отримати субсідії на оренду житла в Україні. Але для цього, як мінімум, треба мати договір оренди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

"Розмір субсидії на оренду житла розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО та залежатиме від рівня доходів, кількості членів сімʼї та вартості оренди житла" , - розповіли в ПФУ.

Як пояснюють спеціалісти, субсидія на оренду житла призначатиметься одночасно із субсидією на житлово-комунальні послуги.

"Умовою призначення субсидії на оренду є наявність укладеного договору оренди. При цьому наймодавцю (орендодавцю) держава компенсуватиме вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди" , - додали у Фонді.

Що відомо про проект щодо субсідій на оренду житла ВПО в Україні

25 жовтня Кабмін ухвалив постанову №1225, якою затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Документ запроваджує новий вид допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - субсидію на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житла. Учасниками експерименту є, зокрема, наймачі (орендарі) житла, які є ВПО та перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії, або в яких житлове приміщення знищено чи пошкоджено.

Дія експериментального проекту поширюється на наймачів (орендарів), які орендують житлові приміщення в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей (крім окремих територій регіонів, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ).