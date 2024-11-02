Переселенцы могут получить субсидии на аренду жилья, но есть условие

Переселенцы могут получить субсидии по аренде жилья в Украине. Но для этого, как минимум, нужно иметь договор аренды, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

"Размер субсидии на аренду жилья будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ и будет зависеть от уровня доходов, количества членов семьи и стоимости аренды жилья" , - рассказали в ПФУ.

Как поясняют специалисты, субсидия на аренду жилья будет назначаться одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

"Условием назначения субсидии на аренду есть наличие заключенного договора аренды. При этом наймодателю (арендодателю) государство будет компенсировать стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного из аренды" , - добавили в Фонде.

Что известно о проекте субсидий на аренду жилья ВПЛ в Украине

25 октября Кабмин принял постановление №1225, утвердившее Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Документ вводит новый вид помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилья. Участниками эксперимента являются, в частности, наниматели (арендаторы) жилья, которые являются ВПЛ и переместились с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия, или у которых жилье уничтожено или повреждено.

Действие экспериментального проекта распространяется на нанимателей (арендаторов), арендующих жилые помещения в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей (кроме отдельных территорий регионов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные в РФ).