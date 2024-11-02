День ракетних військ та артилерії відзначатимуть на початку грудня
Відтепер День ракетних військ і артилерії будуть відзначати щороку 4 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це говорить указ президента.
"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня".
Попередній указ про цей день від 31 жовтня 1997 визнається таким, що втратив чинність.