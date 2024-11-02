День ракетных войск и артиллерии будут отмечать в начале декабря

Отныне День ракетных войск и артиллерии будут отмечать ежегодно 4 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ президента.

"Отмечая мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря".

Предыдущий указ об этом дне от 31 октября 1997 года признается утратившим силу.