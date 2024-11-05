WSJ: Росія намагалася організувати пожежі на літаках до США та Канади

Росія тестувала можливість організації терактів на борту пасажирських літаків під час їхніх перельотів з Європи до США і Канади. Слідство виявило запалювальні пристрої та затримало підозрюваних.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Західні спецслужби виявили два запалювальні пристрої, що були відправлені через службу DHL. На їхню думку, це була частина таємної операції РФ, що надалі мала спровокувати пожежі на бортах цивільних літаків. Схожі пристрої спалахнули у липні в логістичних центрах DHL у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Велика Британія).

Як зазначає видання, інциденти з пожежами запустили міжнародний пошук винних. Слідчі та розвідувальні агентства в Європі встановили, що у "вибухових посилках" містилися електромасажери, яких начинили легкозаймистою речовиною на основі магнію. Слідчі дійшли висновку, що вони були частиною ширшої змови російських спецслужб.

Організаторів вибухів у Німеччині та Британії шукали по всій Європі. Національна прокуратура Польщі арештувала чотирьох осіб та звинуватила їх в участі у диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Слідчі не розкривали їхні імена та національності. Триває пошук ще щонайменше двох причетних.

У прокуратурі підтвердили, що метою вибухів було тестування каналу передачі таких посилок, які згодом планували відправити до США і Канади.

У відповідь на запит The Wall Street Journal, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії.

Він назвав публікацію видання "традиційними необґрунтованими інсинуаціями з боку ЗМІ".

Пожежі на складах DHL

Інцидент у Великій Британії стався 22 липня 2024 року Мінворті - передмісті міста Бірмінгем. Посилку доставив літак, однак на щастя вона спалахнула вже на землі, а не у повітрі.

Спецпризначенці встановили, що електромасажери надіслали до Великої Британії з Литви. На їхню думку, метою операції була спроба з'ясувати, як пронести ці запалювальні пристрої на літаки, що прямують до Північної Америки.

Велика Британія розслідує інцидент у співпраці з іншими правоохоронними органами країн Європи. Наразі ймовірних підозрюваних не затримували.

Схожий інцидент стався наприкінці липня у Німеччині. Підозрілий пакет, що прямував до літака відправлення, загорівся на складі DHL у Лейпцигу.

Керівник агентства внутрішньої безпеки Німеччини Томас Гальденванг заявив законодавцям країни, що через пожежу і затримку рейсу ніхто не постраждав. Він назвав це "щасливим збігом обставин".

Додамо, що у травні в Берліні сталася пожежа на складі оборонного заводу Diehl. Підприємство виробляє компоненти для зенітних ракетних комплексів Iris-T, що, зокрема, надаються Україні для захисту від ракетних атак Росії.