Россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду. Следствие обнаружило зажигательные устройства и задержало подозреваемых.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Западные спецслужбы обнаружили два зажигательных устройства, которые были отправлены через службу DHL. По их мнению, это была часть тайной операции РФ, которая в дальнейшем должна была спровоцировать пожары на бортах гражданских самолетов. Похожие устройства вспыхнули в июле в логистических центрах DHL в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания).

Как отмечает издание, инциденты с пожарами запустили международный поиск виновных. Следователи и разведывательные агентства в Европе установили, что во "взрывных посылках" содержались электромассажеры, которых начинили легковоспламеняющимся веществом на основе магния. Следователи пришли к выводу, что они были частью более широкого заговора российских спецслужб.

Организаторов взрывов в Германии и Британии искали по всей Европе. Национальная прокуратура Польши арестовала четырех человек и обвинила их в участии в диверсионных или террористических операциях от имени иностранной разведки. Следователи не раскрывали их имена и национальности. Продолжается поиск еще по меньшей мере двух причастных.

В прокуратуре подтвердили, что целью взрывов было тестирование канала передачи таких посылок, которые впоследствии планировали отправить в США и Канаду.

В ответ на запрос The Wall Street Journal, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "никогда не слышали никаких официальных обвинений" в причастности России.

Он назвал публикацию издания "традиционными необоснованными инсинуациями со стороны СМИ".

Пожары на складах DHL

Инцидент в Великобритании произошел 22 июля 2024 года в Минворте - пригороде города Бирмингем. Посылку доставил самолет, однако к счастью она вспыхнула уже на земле, а не в воздухе.

Спецназовцы установили, что электромассажеры прислали в Великобританию из Литвы. По их мнению, целью операции была попытка выяснить, как пронести эти зажигательные устройства на самолеты, следующие в Северную Америку.

Великобритания расследует инцидент в сотрудничестве с другими правоохранительными органами стран Европы. Пока вероятных подозреваемых не задерживали.

Похожий инцидент произошел в конце июля в Германии. Подозрительный пакет, направлявшийся к самолету отправления, загорелся на складе DHL в Лейпциге.

Руководитель агентства внутренней безопасности Германии Томас Гальденванг заявил законодателям страны, что из-за пожара и задержки рейса никто не пострадал. Он назвал это "счастливым стечением обстоятельств".

Добавим, что в мае в Берлине произошел пожар на складе оборонного завода Diehl. Предприятие производит компоненты для зенитных ракетных комплексов Iris-T, которые, в частности, предоставляются Украине для защиты от ракетных атак России.